Нервная победа «Зенита» над ЦСКА. Соболев чуть не забил в свои, зато вновь отличился Лусиано

Вокруг этого противостояния было несколько тем для обсуждения, но главные касались Данила Кругового и Александра Соболева. Защитник ЦСКА впервые сыграл против своего родного клуба не только после истории со скандальным трансфером, но и вообще за всю свою карьеру. Когда Круговой был в «Уфе», то либо оставался в запасе на матчи с «Зенитом», либо пропускал их из-за травм.