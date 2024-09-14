Сергей Семак объяснил, почему выставил на матч с ЦСКА трёх форвардов сразу

«Мы хотели создавать больше остроты, выпустили трех форвардов. Мы хотели создавать голевые моменты, один гол забили, но таких атак и моментов должно быть больше, мы должны играть интереснее. Мы сегодня тяжеловато смотрелись.



Пауза на матчи сборных сказалась — Педро только приехал, Мостовому не хватает игрового тонуса. Сегодня решили выпустить такую атакующую тройку, Соболеву надо набирать форму через игровую практику», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.