Вратарь «Зенита» Латышонок рассказал, как в команде приняли Соболева

«Хорошо приняли Соболева. Он сегодня сыграл нормально. Но оценку должен давать тренер, а не я. Не знаю, будет ли ему тяжело, когда “Вираж” будет на арене», — передаёт слова Латышонка корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.