Жемалетдинов: игроки «Зенита» всегда падают от каждого прикосновения

— Что удивляться поведению игроков «Зенита»? Они всегда такими были, всегда падают от каждого прикосновения. Можно сказать, что немного женский футбол. В то время пока мы бьёмся или не бьёмся, они просто падают. Конечно, судья на это реагирует и свистит.