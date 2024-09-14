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«Краснодар» обыграл «Ростов» и одержал пятую победу подряд в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Футболисты «Краснодара» со счетом 2:0 обыграли «Ростов» в матче 8-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.

Двумя забитыми мячами отметился Эдуард Сперцян (16-я и 77-я минуты).

«Краснодар» одержал пятую победу подряд в чемпионате России. Команда набрала 18 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице. «Ростов» с 11 очками располагается на 7-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» 21 сентября на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном». «Ростов» 22 сентября примет махачкалинское «Динамо».

Краснодар
2:0
Первый тайм: 1:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
14.09.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Валерий Карпин
Голы
Краснодар
Эдуард Сперцян
16′
Эдуард Сперцян
77′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
4
Диего Коста
20
Джованни Гонсалес
88′
98
Сергей Петров
10
Эдуард Сперцян
19
Федор Смолов
11
Жоау Батчи
79′
8
Данила Козлов
53
Александр Черников
71′
6
Кевин Ленини
88
Никита Кривцов
79′
90
Дэвид Мозес Кобнан
7
Виктор Са
86′
40
Олакунле Олусегун
Ростов
71
Даниил Одоевский
3
Умар Сако
55
Максим Осипенко
11
Алексей Сутормин
72′
15
Данил Глебов
87
Андрей Лангович
70′
7
Роналдо
40
Илья Вахания
84′
34
Эяд Эль-Аскалани
90′
58
Даниил Шанталий
18
Константин Кучаев
46′
10
Кирилл Щетинин
76′
89
Родриго Саравия
44′
84′
19
Хорен Байрамян
69
Егор Голенков
88′
91
Антон Шамонин
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
12
11
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
2
4
Фолы
9
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рашид Абусуев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти