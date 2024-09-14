«Краснодар» обыграл «Ростов» и одержал пятую победу подряд в РПЛ

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Футболисты «Краснодара» со счетом 2:0 обыграли «Ростов» в матче 8-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.
Двумя забитыми мячами отметился Эдуард Сперцян (16-я и 77-я минуты).
«Краснодар» одержал пятую победу подряд в чемпионате России. Команда набрала 18 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице. «Ростов» с 11 очками располагается на 7-й строчке.
В следующем туре «Краснодар» 21 сентября на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном». «Ростов» 22 сентября примет махачкалинское «Динамо».