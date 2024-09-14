«Зенит» не уступил в 12 из последних 14 матчей

После победы в матче с ЦСКА в активе «Зенита» стало 20 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата России сине-бело-голубые сыграют с воронежским «Факелом». Матч начнётся 21 сентября в 16:30 мск.