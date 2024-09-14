Сперцян снова прежний! «Краснодар» и «Ростов» выдали ураганное дерби

Высокая линия обороны «Ростова» дарила Смолову шанс за шансом. Тем более открываться опытный нападающий умеет хорошо. В начале второго тайма Фёдор ещё раз вывалился один на один, казалось, затянул, но всё же отправил мяч в сетку. Однако долгожданный гол Смолова отменил крохотный офсайд. И тут же (что за матч!) выстрелила в ответ команда Карпина. Простой заброс от Сутормина, игравшего левого вингера, привёл к тому, что Петров и Агкацев не поняли друг друга, а хитрый Роналдо просунул ногу и сумел пробить. К счастью для «Краснодара», Петров исправился за ошибку и вынес мяч с линии ворот.