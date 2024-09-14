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Сперцян снова прежний! «Краснодар» и «Ростов» выдали ураганное дерби

У команды Мусаева пять побед подряд в РПЛ.

Источник: FCKRASNODAR.RU

Пятая победа подряд «Краснодара» в РПЛ! Только команда Мурада Мусаева наряду с «Зенитом» ни разу не уступила в новом чемпионате. Через тур вице-чемпион встретится с чемпионом дома.

«Краснодар» опять сыграл без лидера своих атак Кордобы, как и на старте сезона РПЛ. На сей раз колумбиец пропускал тур из-за дисквалификации. Зато вопреки информации о переводе в фарм-клуб в заявку команды Мусаева попал полузащитник Кривцов, более того, вышел в стартовом составе!

Начало игры было равным с точки зрения борьбы за инициативу и территорию. А вот атаки поопаснее — даже у «Ростова». Команда Валерия Карпина хорошо организовывала контрвыпады на скорости, проходили передачи за спины защитникам «Краснодара», прежде всего на центрфорварда Голенкова. Мячом гости распоряжались эффективнее. В результате на 12-й минуте Голенков заработал пенальти. По крайней мере, судья Казарцев указал на «точку». Однако работавший на VAR Левников порекомендовал главному арбитру изучить видео, чтобы не наказать невиновного. Казарцев, посмотрев повтор, согласился с ассистентом и объявил на весь стадион: «Игра рукой — ненаказуемая. Спорный мяч». Действительно, рука Диего Косты была почти прижата к телу.

Этот эпизод как будто разбудил «Краснодар» и сбил с ног ростовчан. После паузы в две-три минуты «быки» максимально включились и вскоре забили. Если первый голевой момент не реализовал Виктор Са, то второй спустя минуту использовал Сперцян. У команды Мусаева получилась быстрая атака благодаря тонкой диагонали от Кривцова на Виктора Са. Удар бразильца парировал Одоевский, но крайне неудачно — прямо на набежавшего Сперцяна. Пожалуй, голкипер мог сыграть и получше.

«Ростов», пропустив гол, пришёл в себя. У команды Карпина продолжали проходить забросы за спины. После одного из них Голенков вышел один на один под углом, но здорово сыграл Агкацев — сократил дистанцию и сделал красивый сейв ногой. А на исходе получаса матча ростовчанам опять не повезло с судейским решением. Роналдо забил красивый гол ударом с лёта, однако секундой ранее Казарцев зафиксировал фол со стороны Вахании на Батчи. Показал анголец, что его толкнули в спину, конечно, грамотно.

Футбол раскрылся, и пошла атака на атаку! На радость зрителю. Кривцов был хорош, как минимум на мяче, придумал несколько классных обостряющих передач. Перед перерывом Смолов также не реализовал выход один на один — Одоевский на сей раз сыграл, как большой вратарь. А Фёдору, безусловно, трудно быть полноценной заменой Кордобе в свои 34 года. В первом тайме команды нанесли общими усилиями два десятка ударов, и просто чудо, что счёт остался 1:0.

Высокая линия обороны «Ростова» дарила Смолову шанс за шансом. Тем более открываться опытный нападающий умеет хорошо. В начале второго тайма Фёдор ещё раз вывалился один на один, казалось, затянул, но всё же отправил мяч в сетку. Однако долгожданный гол Смолова отменил крохотный офсайд. И тут же (что за матч!) выстрелила в ответ команда Карпина. Простой заброс от Сутормина, игравшего левого вингера, привёл к тому, что Петров и Агкацев не поняли друг друга, а хитрый Роналдо просунул ногу и сумел пробить. К счастью для «Краснодара», Петров исправился за ошибку и вынес мяч с линии ворот.

Когда команды играют сами и дают играть сопернику вне зависимости от счёта, получаются такие яркие спектакли. За это стоит сказать «спасибо» Мусаеву и Карпину. Южное дерби удалось — будет что вспомнить и обсудить. Впрочем, в середине второго тайма мяч застрял в центре поля. Фолы, пауза на водопой и брак на фоне усталости и спешки сбили темп игры. Но на 77-й минуте раскрывшийся «Ростов» пропустил второй гол. Виктор Са протащил мяч со своей половины поля фактически до чужой штрафной, сделал пас на Сперцяна, а центрхав оформил дубль с двух касаний.

Карпину непросто было усилить атаку по ходу встречи. Комличенко отсутствовал в заявке, Мохеби находился среди запасных, но, по-видимому, ещё не готов играть. В концовке на поле появился 19-летний нападающий Шамонин — дебютировал в РПЛ и даже мог забить. Тем не менее на последних минутах к голу был ближе «Краснодар», который имел пару-тройку возможностей добыть крупную победу. Козлов простил, Смолов промахнулся из убойной позиции. Итоговая статистика ударов — 21:15 (в створ — 11:4, из штрафной — 17:11) в пользу хозяев. Надо отдать должное Мусаеву, команда спокойно пережила потерю Кордобы.

Анатолий Романов

Краснодар
2:0
Первый тайм: 1:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
14.09.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Валерий Карпин
Голы
Краснодар
Эдуард Сперцян
16′
Эдуард Сперцян
77′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
4
Диего Коста
20
Джованни Гонсалес
88′
98
Сергей Петров
10
Эдуард Сперцян
19
Федор Смолов
11
Жоау Батчи
79′
8
Данила Козлов
53
Александр Черников
71′
6
Кевин Ленини
88
Никита Кривцов
79′
90
Дэвид Мозес Кобнан
7
Виктор Са
86′
40
Олакунле Олусегун
Ростов
71
Даниил Одоевский
3
Умар Сако
55
Максим Осипенко
11
Алексей Сутормин
72′
15
Данил Глебов
87
Андрей Лангович
70′
7
Роналдо
40
Илья Вахания
84′
34
Эяд Эль-Аскалани
90′
58
Даниил Шанталий
18
Константин Кучаев
46′
10
Кирилл Щетинин
76′
89
Родриго Саравия
44′
84′
19
Хорен Байрамян
69
Егор Голенков
88′
91
Антон Шамонин
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
12
11
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
2
4
Фолы
9
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рашид Абусуев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти