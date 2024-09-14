Карпин: если скажу про судейство с «Краснодаром», то меня пожизненно дисквалифицируют

— Не очень хочется об этом говорить. Если я скажу (хотя бы) 50% про судейство, и про сегодняшнее, то меня пожизненно дисквалифицируют. Лет через пять уйду на пенсию и всё расскажу про них, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».