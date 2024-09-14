Карпин: если скажу про судейство с «Краснодаром», то меня пожизненно дисквалифицируют

— Сегодня была духота, жара и тайфун у ворота «Краснодара», почему не забили?
— Жары и духоты не было, здесь была сказка, а не погода. Почему не забили? Не смогли.
— Что скажете о судействе?
— Не очень хочется об этом говорить. Если я скажу (хотя бы) 50% про судейство, и про сегодняшнее, то меня пожизненно дисквалифицируют. Лет через пять уйду на пенсию и всё расскажу про них, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 18 очков за восемь матчей. «Ростов» находится на седьмой строчке, заработав 11 очков в аналогичном количестве игр.