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Карпин: если скажу про судейство с «Краснодаром», то меня пожизненно дисквалифицируют

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о судействе после матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2).

Источник: Чемпионат.com

— Сегодня была духота, жара и тайфун у ворота «Краснодара», почему не забили?

 — Жары и духоты не было, здесь была сказка, а не погода. Почему не забили? Не смогли.

— Что скажете о судействе?

 — Не очень хочется об этом говорить. Если я скажу (хотя бы) 50% про судейство, и про сегодняшнее, то меня пожизненно дисквалифицируют. Лет через пять уйду на пенсию и всё расскажу про них, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 18 очков за восемь матчей. «Ростов» находится на седьмой строчке, заработав 11 очков в аналогичном количестве игр.

ЦСКА
0:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
14.09.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Сергей Семак
Голы
Зенит
Лусиано Гонду
(Дуглас Сантос)
43′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
3
Данил Круговой
4
да Силва Виллиан Роша
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
81′
5
Саша Зделар
10
Иван Обляков
83′
11
Тамерлан Мусаев
22
Милан Гайич
33′
64′
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
90+1′
19
Рифат Жемалетдинов
64′
20
Секу Койта
21
Аббосбек Файзуллаев
71′
9
Сауль Гуарирапа
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
15
Вячеслав Караваев
25
Страхиня Эракович
27
Нино
83′
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
5
Вильмар Барриос
45+1′
46′
28
Нуралы Алип
81′
8
Маркус Вендел
44′
90′
77
Ильзат Ахметов
7
Александр Соболев
60′
21
Александр Ерохин
30
Матео Кассьерра
90′
79
Дмитрий Васильев
32
Лусиано Гонду
72′
31
Густаво Мантуан
Статистика
4
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
5
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
0
16
Фолы
8
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Евгений Турбин
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти