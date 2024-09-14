В ЦСКА отреагировали на стычку Мойзеса и Алипа в матче с «Зенитом»

«Сегодняшний эпизод с Алипом заставляет переосмыслить историю взаимоотношений с игроком, которая, к сожалению, началась еще весной, когда жуткую травму получил Слава Тороп. Тогда мы не поддержали футбольную общественность, согласившись с тем, что столкновение могло нести случайный игровой характер. Однако сегодняшний эпизод объяснить чем-то рациональным нельзя. Зачем после незафиксированного фола со своей стороны буквально прыгать на лежащего Мойзеса и хватать его за шею? Что диктовало такое поведение?



И, кстати, только эта провокация привела к остановке матча на несколько минут. Арбитр никак не отреагировал, если, конечно, не считать реакцией компенсацию четырёх минут к матчу — это позабавило всех в нашей команде. Только замен во втором тайме было восемь штук», — написал Брейдо в телеграм-канале.