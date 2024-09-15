Алип объяснил потасовку с Мойзесом в матче против ЦСКА

«Я стоял на угловом, никого не трогал, не знал, кого держать. А он подошел, толкнул. Я подумал, он блок делает, но нет — он просто начал толкать меня. Я тоже стал толкать его в ответ, как раз в этот момент мяч выбили, Круговой отдал пас ему (спасибо тебе, Круг!), я сыграл в мяч, крикнул Мойзесу, а он тоже завелся и побежал», — цитирует Алипа пресс-служба «Зенита».