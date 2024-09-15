Футболисты «Спартака» сыграют против махачкалинского «Динамо» в матче РПЛ

МАХАЧКАЛА, 15 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» в гостях сыграет против махачкалинского «Динамо» в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на «Анжи-Арене».
«Спартак» идет на четвертом месте в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. Красно-белые не проигрывают на протяжении шести встреч. Команда из Махачкалы занимает 10-ю позицию, набрав восемь очков. В этом сезоне команды сыграли матч в Москве в рамках группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России, победу со счетом 1:0 одержали махачкалинцы.
Махачкалинский клуб подошел к игре против красно-белых с минимальными потерями. Из-за травмы не сыграет только нападающий Эгаш Касинтура. У «Спартака» восстановление продолжает защитник Никита Чернов. Защитник Даниил Денисов не сыграет из-за перебора желтых карточек, а капитан команды Роман Зобнин не выйдет на поле из-за удаления в прошлом матче команды против «Рубина».
По мнению двукратного чемпиона СССР в составе «Спартака» Александра Мостового, красно-белые будут явными фаворитами матча.
«Поражение в кубке, с одной стороны, ни о чем не говорит, с другой — “Спартак” наверняка захочет взять реванш, — сказал Мостовой ТАСС. — Здесь экспериментов с составом не будет, а игроки “Спартака” уровнем намного выше. Я думаю, “Спартак” будет явным фаворитом и одержит уверенную победу».
Матч между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» начнется в 19:00 мск.
Дзюба может сыграть против Джикии
В первом матче игрового дня в Москве сыграют столичное «Динамо» и грозненский «Ахмат». «Динамо» идет на шестом месте в таблице РПЛ, имея в активе 13 очков, а грозненцы с пятью очками занимают последнюю строчку, команда не одержала ни одной победы в турнире.
3 сентября «Ахмат» объявил о назначении на пост главного тренера Сергея Ташуева, с которым клуб в сезоне-2022/23 занял пятое место, что является высшим достижением в РПЛ. Ташуев сменил Магомеда Адиева.
В другом матче встретятся «Акрон» из Тольятти и подмосковные «Химки». «Химки», набрав шесть очков, занимают 12-ю позицию, «Акрон» с пятью очками идет 14-м. Команда из Тольятти не смогла выиграть в последних пяти матчах. В прошлом сезоне команды выступали в Мелбет — Первой лиге.
12 сентября обе команды пополнились бывшими лидерами сборной России. Чемпион страны в составе «Спартака» Георгий Джикия стал игроком «Химок», а «Акрон» заключил контракт с лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России (161 гол) Артемом Дзюбой. Матч между «Акроном» и «Химками» начнется в 16:30 мск.