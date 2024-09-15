Футболисты «Спартака» сыграют против махачкалинского «Динамо» в матче РПЛ

«Поражение в кубке, с одной стороны, ни о чем не говорит, с другой — “Спартак” наверняка захочет взять реванш, — сказал Мостовой ТАСС. — Здесь экспериментов с составом не будет, а игроки “Спартака” уровнем намного выше. Я думаю, “Спартак” будет явным фаворитом и одержит уверенную победу».