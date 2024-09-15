Тренер «Локомотива» запретил называть звездой Алексея Батракова: «Давайте без таких эпитетов»

14 сентября 19-летний Батраков забил 2 гола в ворота «Оренбурга» (4:2) и с 10 результативными действиями (5+5) стал лидером РПЛ по системе «гол+пас».
— У Батракова дубль, уже десять результативных действий. Новая звезда российского футбола?
— Я, конечно, за то, чтобы СМИ освещали наших игроков, говорили о них в положительных тонах, и критиковали, когда того требует ситуация, но без таких эпитетов. Они тоже все читают, молодое поколение игроков склонно и подвержено каким-то «шараханиям». Не добавляйте нам работы дополнительной. Пусть все идет в позитивном русле. Что касается Алексея, он здравый парень, понимает всю ситуацию. Мы, наш тренерский штаб, стараемся помогать ему и остальным в их развитии, — приводит слова Галактионова пресс-служба железнодорожников.