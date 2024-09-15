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Тренер «Локомотива» запретил называть звездой Алексея Батракова: «Давайте без таких эпитетов»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением об игре юного полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

Источник: РИА "Новости"

14 сентября 19-летний Батраков забил 2 гола в ворота «Оренбурга» (4:2) и с 10 результативными действиями (5+5) стал лидером РПЛ по системе «гол+пас».

— У Батракова дубль, уже десять результативных действий. Новая звезда российского футбола?

— Я, конечно, за то, чтобы СМИ освещали наших игроков, говорили о них в положительных тонах, и критиковали, когда того требует ситуация, но без таких эпитетов. Они тоже все читают, молодое поколение игроков склонно и подвержено каким-то «шараханиям». Не добавляйте нам работы дополнительной. Пусть все идет в позитивном русле. Что касается Алексея, он здравый парень, понимает всю ситуацию. Мы, наш тренерский штаб, стараемся помогать ему и остальным в их развитии, — приводит слова Галактионова пресс-служба железнодорожников.

Оренбург
2:4
Первый тайм: 1:2
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
14.09.2024, 12:00 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Давид Деограсия
Михаил Галактионов
Голы
Оренбург
Саид Сахархизан
36′
Саид Сахархизан
62′
Локомотив
Алексей Батраков
16′
Алексей Батраков
(Дмитрий Воробьев)
39′
Жерзино Ньямси
86′
Владислав Сарвели
(Вадим Раков)
90+6′
Нереализованные пенальти
Локомотив
Дмитрий Воробьев
67′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Москвичев
4
Данила Хотулев
12
Андрей Малых
22
Матиас Дамиан Перес
6
Мохаммад Горбани
81
Максим Сидоров
9
Брайан Мансилья
41′
10
Саид Сахархизан
87
Данила Прохин
30′
87′
7
Эмирджан Гюрлюк
11
Степан Оганесян
58′
16
Хорди Томпсон
18
Александр Коваленко
73′
14
Ярослав Михайлов
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
24
Максим Ненахов
77
Илья Самошников
6
Дмитрий Баринов
59
Егор Погостнов
83
Алексей Батраков
72′
45
Александр Сильянов
69′
9
Сергей Пиняев
71
Наир Тикнизян
46′
27
Вадим Раков
57′
93
Артем Карпукас
69′
8
Владислав Сарвели
10
Дмитрий Воробьев
78′
99
Тимур Сулейманов
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
15
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
6
10
Фолы
12
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти