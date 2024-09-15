Тарханов: ЦСКА не заслужил поражения в матче с «Зенитом»

«ЦСКА имел преимущество, проходил хорошо центр поля, но не хватало реализации. Немного ударов было, передачи с фланга не доходили до партнеров. Игроки “Зенита” понимали, что у армейцев “стандарты” хорошие, были внимательны и практически ничего не дали сделать соперникам.



Армейцы легко проходили середину. Технический брак им мешал в завершении. Так-то по игре ЦСКА был лучше, не заслужил поражения», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».