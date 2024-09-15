Батраков не только творит, но и батрачит, Соболев пока — избыточное звено, «Краснодар» с каждым матчем все лучше

Удивительный мальчишка Алексей Батраков. Теперь он еще и автор самого молодого дубля в истории «Локомотива», и лидер лиги по системе «гол плюс пас», набравший 5+5 в восьми турах. Посмотрите, как спокойно он открыл счет в победном матче в Оренбурге, как легко в его исполнении кажется то, что на самом деле легким не назовешь. И видите — мы-то уже привыкли больше воспринимать его как классного распасовщика и исполнителя стандартов, а вчера он проявил себя как снайпер. Хотя между первым и вторым голами прекрасно отдал мяч на ход Дмитрию Воробьеву, и пробей тот не рядом с дальним углом, а в цель — и без голевой передачи в этот день не остался бы.