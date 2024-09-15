Футболисты «Зенита» получат по 5 млн рублей за победу в матче с ЦСКА — источник

После восьми матчей Российской Премьер-Лиги подопечные Семака набрали 20 очков и на текущий момент занимают первое место. В следующем туре «Зенит» встретится с «Факелом». Игра состоится 21 сентября и пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.