В «Динамо» Мх сообщили о продаже всех билетов на матч со «Спартаком»

«На матч со “Спартаком” действительно проданы все билеты. Другое дело, что есть ограничения, связанные с возможностями стадиона. У нас стадион на 26 500 мест, но реально готовы к принятию около 18 000 мест.



Что касается ажиотажа перед игрой, я сам не особо чувствую. Но интерес к игре есть. У нас сегодня День единства народов Дагестана, что для нас очень важно. Среди коренных жителей Дагестана много национальностей. Сегодня у нас много событий, поэтому матч получается правильным», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.