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В «Динамо» Мх сообщили о продаже всех билетов на матч со «Спартаком»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о продаже всех билетов на матч со «Спартаком».

Источник: ФК "Динамо" Махачкала

Матч состоится сегодня, 15 сентября, начало — в 19:00 мск.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 8, 15.09.2024, 19:00
Динамо Мх
-
Спартак
-

«На матч со “Спартаком” действительно проданы все билеты. Другое дело, что есть ограничения, связанные с возможностями стадиона. У нас стадион на 26 500 мест, но реально готовы к принятию около 18 000 мест.

Что касается ажиотажа перед игрой, я сам не особо чувствую. Но интерес к игре есть. У нас сегодня День единства народов Дагестана, что для нас очень важно. Среди коренных жителей Дагестана много национальностей. Сегодня у нас много событий, поэтому матч получается правильным», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.