«Динамо» и «Ахмат» назвали составы на матч чемпионата России

«Динамо» после семи туров Российской премьер-лиги идет на шестой строчке, набрав 13 очков. У московского ЦСКА, который расположился на позицию выше, такое же количество баллов, при этом армейцы уже сыграли матч восьмого тура, он завершился поражением от петербургского «Зенита» со счетом 0:1.