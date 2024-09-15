«Динамо» победило «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу

В составе бело-голубых дебютировал бразильский полузащитник Артур Гомес, футболист вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте игры. По решению медицинского штаба «Динамо» встречу пропускали защитник Диего Лаксальт, полузащитники Луис Чавес, Виктор Окишор и Муми Нгамалё, а также нападающий Вячеслав Грулев.