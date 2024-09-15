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«Динамо» победило «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:2.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 4:2 обыграло грозненский «Ахмат» в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Хорхе Карраскаль (43-я минута, с пенальти), Константин Тюкавин (48), Денис Макаров (90+3) и Лука Гагнидзе (90+9).

У «Ахмата» голы забили Луна (54) и Лечи Садулаев (63). Карраскаль забил свой первый гол за «Динамо» в РПЛ.

В составе бело-голубых дебютировал бразильский полузащитник Артур Гомес, футболист вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте игры. По решению медицинского штаба «Динамо» встречу пропускали защитник Диего Лаксальт, полузащитники Луис Чавес, Виктор Окишор и Муми Нгамалё, а также нападающий Вячеслав Грулев.

«Ахмат» провел первую встречу под руководством нового главного тренера Сергея Ташуева. На этом посту Ташуев сменил Магомеда Адиева, который ушел с занимаемой должности 1 сентября.

«Динамо» вышло на 4-ю строчку в таблице чемпионата России, в активе команды 16 очков. «Ахмат» занимает 15-е место с пятью очками.

В следующем туре «Динамо» 22 сентября проведет гостевой матч с московским «Спартаком». На следующий день «Ахмат» сыграет против самарских «Крыльев Советов», матч пройдет в Грозном.

Динамо
4:2
Первый тайм: 1:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
15.09.2024, 14:15 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Марцел Личка
Голы
Динамо
Хорхе Карраскаль
43′
Константин Тюкавин
(Эли Даса)
48′
Денис Макаров
90+3′
Лука Гагнидзе
(Эль Мехди Маухуб)
90+9′
Ахмат
Мауро Луна Диале
(Владислав Камилов)
54′
Лечи Садулаев
(Мауро Луна Диале)
63′
Составы команд
Динамо
1
Андрей Лунев
2
Эли Даса
6
Роберто Фернандес
5
Милан Майсторович
74
Даниил Фомин
70
Константин Тюкавин
7
Дмитрий Скопинцев
67′
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
90′
50
Александр Кутицкий
10
Бителло
90′
34
Лука Гагнидзе
91
Ярослав Гладышев
83′
77
Денис Макаров
11
Артур Гомес
67′
14
Эль Мехди Маухуб
Ахмат
88
Гиорги Шелия
2
Александр Жиров
5
Милош Шатара
55
Дарко Тодорович
78′
95
Арсен Адамов
23
Антон Швец
10
Лечи Садулаев
73′
75′
11
Силва Лима Исмаэл
15
Рейерс де Оливейра Камилу
82′
75
Надер Гандри
90+9′
19
Мауро Луна Диале
75′
98
Светослав Ковачев
47
Даниил Уткин
46′
18
Владислав Камилов
30
Фелиппе Кардозу
62′
20
Максим Самородов
Статистика
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
12
11
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
5
10
Фолы
6
2
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Гурбанов
(Россия, Краснодар)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти