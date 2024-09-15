«Динамо» победило «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 4:2 обыграло грозненский «Ахмат» в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Хорхе Карраскаль (43-я минута, с пенальти), Константин Тюкавин (48), Денис Макаров (90+3) и Лука Гагнидзе (90+9).
У «Ахмата» голы забили Луна (54) и Лечи Садулаев (63). Карраскаль забил свой первый гол за «Динамо» в РПЛ.
В составе бело-голубых дебютировал бразильский полузащитник Артур Гомес, футболист вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте игры. По решению медицинского штаба «Динамо» встречу пропускали защитник Диего Лаксальт, полузащитники Луис Чавес, Виктор Окишор и Муми Нгамалё, а также нападающий Вячеслав Грулев.
«Ахмат» провел первую встречу под руководством нового главного тренера Сергея Ташуева. На этом посту Ташуев сменил Магомеда Адиева, который ушел с занимаемой должности 1 сентября.
«Динамо» вышло на 4-ю строчку в таблице чемпионата России, в активе команды 16 очков. «Ахмат» занимает 15-е место с пятью очками.
В следующем туре «Динамо» 22 сентября проведет гостевой матч с московским «Спартаком». На следующий день «Ахмат» сыграет против самарских «Крыльев Советов», матч пройдет в Грозном.