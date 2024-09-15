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«Динамо» слило преимущество в два мяча. Но после 90-й минуты началось удивительное

«Ахмат» отыгрался, когда в него никто не верил. И всё равно проиграл.

Источник: РИА "Новости"

«Динамо» и «Ахмат» устроили шоу в Москве. 2:0 превратились в 2:2, а потом в 4:2.

Команды начали без раскачки. Шатара опасно бил головой, Бителло выстреливал низом, Швец попал в штангу дальним ударом, пару моментов растранжирил Гладышев, упустил шанс и динамовский новичок Гомес.

«Динамо» постоянно наседало на ворота Шелии — «Ахмат» терпел и иногда вылетал в контратаки. За первый тайм по ударам получилось 11:4 — что одни, что другие вообще не стеснялись бить. А Скопинцев даже сыграл рабоной — он точно россиянин, а не бразилец?

Динамовцы грузили-грузили-грузили… У грозненцев отбиваться получалось лучше, чем у соперника — атаковать. Матч шёл вообще без центра поля. Москвичам повезло: на 41-й минуте мяч после тычка Тюкавина срикошетил в руку Жирову от его же бока.

Источник: Кадр из трансляции

С пенальти чётко пробил Карраскаль.

После перерыва вместо Уткина вышел Камилов — Даниил вернулся в Грозный и сразу же попал в основу, но его форма пока далека от идеала. Зато Даса и Тюкавин в порядке: первый на дриблинге обошёл аж троих соперников и прострелил в центр, а второй подставил ногу. Эли — прямо Роналдиньо.

После такого перевеса многие выключили трансляцию. И зря, потому что «Ахмат» сдаваться не собирался. Луну вообще не держали в штрафной, и он реализовал подачу Камилова. Лунёв зачем-то далеко выбежал — с выбором позиции получилась проблема.

И такое случалось не только в случае с пропущенным голом — Андрею явно нужно подтянуть этот элемент. А там и второй залетел вскоре: Садулаев спокойно сделал пас Луны голевым. Где была динамовская оборона? Наслаждалась моментом.

Гомес, Фернандо, Фомин — все они должны были забивать. Помешал Шелия — с реакцией у него полный порядок. Возникал вопрос: что у «Динамо» с характером? В Оренбурге команда не реализовала уйму эпизодов и упустила победу. Здесь было то же самое. Ответ последовал в добавленное время — вышедший на замену Макаров заковырял победный!

А там и Маухуб оформил похоронный ассист на Гагнидзе, шикарно выцарапав мяч на фланге.

В старых частях FIFA Георгий Черданцев говорил: «2:0 — любимый счёт Фабио Капелло». Про «Динамо» такого явно не скажешь. Тем не менее победа есть победа, и какая! Отставание от «Зенита» снова четыре очка.

Автор: Георгий Илющенко

Динамо
4:2
Первый тайм: 1:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
15.09.2024, 14:15 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Марцел Личка
Голы
Динамо
Хорхе Карраскаль
43′
Константин Тюкавин
(Эли Даса)
48′
Денис Макаров
90+3′
Лука Гагнидзе
(Эль Мехди Маухуб)
90+9′
Ахмат
Мауро Луна Диале
(Владислав Камилов)
54′
Лечи Садулаев
(Мауро Луна Диале)
63′
Составы команд
Динамо
1
Андрей Лунев
2
Эли Даса
6
Роберто Фернандес
5
Милан Майсторович
74
Даниил Фомин
70
Константин Тюкавин
7
Дмитрий Скопинцев
67′
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
90′
50
Александр Кутицкий
10
Бителло
90′
34
Лука Гагнидзе
91
Ярослав Гладышев
83′
77
Денис Макаров
11
Артур Гомес
67′
14
Эль Мехди Маухуб
Ахмат
88
Гиорги Шелия
2
Александр Жиров
5
Милош Шатара
55
Дарко Тодорович
78′
95
Арсен Адамов
23
Антон Швец
10
Лечи Садулаев
73′
75′
11
Силва Лима Исмаэл
15
Рейерс де Оливейра Камилу
82′
75
Надер Гандри
90+9′
19
Мауро Луна Диале
75′
98
Светослав Ковачев
47
Даниил Уткин
46′
18
Владислав Камилов
30
Фелиппе Кардозу
62′
20
Максим Самородов
Статистика
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
12
11
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
5
10
Фолы
6
2
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Гурбанов
(Россия, Краснодар)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти