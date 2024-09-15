«Динамо» слило преимущество в два мяча. Но после 90-й минуты началось удивительное

Гомес, Фернандо, Фомин — все они должны были забивать. Помешал Шелия — с реакцией у него полный порядок. Возникал вопрос: что у «Динамо» с характером? В Оренбурге команда не реализовала уйму эпизодов и упустила победу. Здесь было то же самое. Ответ последовал в добавленное время — вышедший на замену Макаров заковырял победный!