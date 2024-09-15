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Генич отреагировал на победу «Динамо» над «Ахматом»

Известный футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал победу московского «Динамо» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (4:2).

Источник: Чемпионат.com

«Очень удивила тишина сегодня на трибунах “Динамо”. Как-то совсем не домашняя поддержка. А сам футбол… В обороне, конечно, так играть нельзя. Особенно это касается претендента на чемпионство», — написал Генич в социальных сетях.

На 42-й минуте минувшей игры «Динамо» получило право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал полузащитник Хорхе Карраскаль. На 48-й минуте нападающий Константин Тюкавин удвоил преимущество бело-голубых. На 54-й минуте форвард «Ахмата» Мауро Луна Диале отыграл один мяч. На 63-й минуте полузащитник грозненцев Лечи Садулаев сделал счёт 2:2. Победу «Динамо» принёс вингер Денис Макаров, забив гол на 90+3-й минуте. На 90+9-й минуте Лука Гагнидзе забил четвёртый мяч хозяев.

Динамо
4:2
Первый тайм: 1:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
15.09.2024, 14:15 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Марцел Личка
Голы
Динамо
Хорхе Карраскаль
43′
Константин Тюкавин
(Эли Даса)
48′
Денис Макаров
90+3′
Лука Гагнидзе
(Эль Мехди Маухуб)
90+9′
Ахмат
Мауро Луна Диале
(Владислав Камилов)
54′
Лечи Садулаев
(Мауро Луна Диале)
63′
Составы команд
Динамо
1
Андрей Лунев
2
Эли Даса
6
Роберто Фернандес
5
Милан Майсторович
74
Даниил Фомин
70
Константин Тюкавин
7
Дмитрий Скопинцев
67′
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
90′
50
Александр Кутицкий
10
Бителло
90′
34
Лука Гагнидзе
91
Ярослав Гладышев
83′
77
Денис Макаров
11
Артур Гомес
67′
14
Эль Мехди Маухуб
Ахмат
88
Гиорги Шелия
2
Александр Жиров
5
Милош Шатара
55
Дарко Тодорович
78′
95
Арсен Адамов
23
Антон Швец
10
Лечи Садулаев
73′
75′
11
Силва Лима Исмаэл
15
Рейерс де Оливейра Камилу
82′
75
Надер Гандри
90+9′
19
Мауро Луна Диале
75′
98
Светослав Ковачев
47
Даниил Уткин
46′
18
Владислав Камилов
30
Фелиппе Кардозу
62′
20
Максим Самородов
Статистика
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
12
11
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
5
10
Фолы
6
2
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Гурбанов
(Россия, Краснодар)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти