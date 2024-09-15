«Динамо» Мх — «Спартак»: стартовые составы команд на мтч 8-го тура РПЛ

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за семь матчей. «Спартак» заработал 14 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков за восемь игр.