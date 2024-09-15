Тренер «Ахмата» Ташуев прокомментировал поражение от московского «Динамо»

«Начну комментарий со второго тайма, потому что первый нам не понравился. Мы ещё не вкатились в структуру игры, поэтому всё выглядит очень лоскутно. Второй тайм принёс позитив: ребята раскрепостились и начали играть в футбол. Порадовало, что при 2:2 побежали к воротам забивать третий. У нас были практически 100-процентные моменты, но пока ещё всё лоскутно. Ещё до начала матча я говорил, что нас ожидает симбиоз качественной игры и ошибок. Дай бог, чтобы потом стал преобладать качественный футбол.



Сравняли счёт, играли достойно, но в обороне допускаем ошибки. Состав ещё не сбит, многие с травмами, мы пока щупаем игроков. Будем дальше работать, чтобы не допускать таких ошибок и выигрывать», — приводит слова Ташуева пресс-служба клуба.