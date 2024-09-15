«Начну комментарий со второго тайма, потому что первый нам не понравился. Мы ещё не вкатились в структуру игры, поэтому всё выглядит очень лоскутно. Второй тайм принёс позитив: ребята раскрепостились и начали играть в футбол. Порадовало, что при 2:2 побежали к воротам забивать третий. У нас были практически 100-процентные моменты, но пока ещё всё лоскутно. Ещё до начала матча я говорил, что нас ожидает симбиоз качественной игры и ошибок. Дай бог, чтобы потом стал преобладать качественный футбол.
Сравняли счёт, играли достойно, но в обороне допускаем ошибки. Состав ещё не сбит, многие с травмами, мы пока щупаем игроков. Будем дальше работать, чтобы не допускать таких ошибок и выигрывать», — приводит слова Ташуева пресс-служба клуба.
Тренер «Ахмата» Ташуев прокомментировал поражение от московского «Динамо»
Главный тренер ФК «Ахмат» Сергей Ташуев высказался о матче 8-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (2:4).
«Начну комментарий со второго тайма, потому что первый нам не понравился. Мы ещё не вкатились в структуру игры, поэтому всё выглядит очень лоскутно. Второй тайм принёс позитив: ребята раскрепостились и начали играть в футбол. Порадовало, что при 2:2 побежали к воротам забивать третий. У нас были практически 100-процентные моменты, но пока ещё всё лоскутно. Ещё до начала матча я говорил, что нас ожидает симбиоз качественной игры и ошибок. Дай бог, чтобы потом стал преобладать качественный футбол.
Марцел Личка
Хорхе Карраскаль
43′
Константин Тюкавин
(Эли Даса)
48′
Денис Макаров
90+3′
Лука Гагнидзе
(Эль Мехди Маухуб)
90+9′
Мауро Луна Диале
(Владислав Камилов)
54′
Лечи Садулаев
(Мауро Луна Диале)
63′
1
Андрей Лунев
2
Эли Даса
6
Роберто Фернандес
5
Милан Майсторович
74
Даниил Фомин
70
Константин Тюкавин
7
Дмитрий Скопинцев
67′
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
90′
50
Александр Кутицкий
10
Бителло
90′
34
Лука Гагнидзе
91
Ярослав Гладышев
83′
77
Денис Макаров
11
Артур Гомес
67′
14
Эль Мехди Маухуб
88
Гиорги Шелия
2
Александр Жиров
5
Милош Шатара
55
Дарко Тодорович
78′
95
Арсен Адамов
23
Антон Швец
10
Лечи Садулаев
73′
75′
11
Силва Лима Исмаэл
15
Рейерс де Оливейра Камилу
82′
75
Надер Гандри
90+9′
19
Мауро Луна Диале
75′
98
Светослав Ковачев
47
Даниил Уткин
46′
18
Владислав Камилов
30
Фелиппе Кардозу
62′
20
Максим Самородов
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
12
11
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
5
10
Фолы
6
2
Офсайды
4
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Гурбанов
(Россия, Краснодар)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти