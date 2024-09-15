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ЦСКА объявил об уходе Виктора Давилы в «Америку»

Нападающий московского ЦСКА Виктор Давила перешёл в мексиканскую «Америку».

Источник: РИА "Новости"

«Чилийский полузащитник продолжит карьеру в мексиканском клубе “Америка”.Мы благодарим Виктора за время, проведенное в составе красно-синих, и желаем ему удачи в новом клубе!», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Давила является воспитанником чилийского «Уачипато», откуда перебрался в мексиканскую «Некаксу». Уже потом в Мексике поиграл за «Пачуку» и «Леон». В сезоне-2023/2024 футболист провёл за красно-синих 32 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. В текущем сезоне игрок появился на поле шесть раз и записал на свой счёт два результативных паса. При этом его рыночная стоимость составляет € 5 млн.