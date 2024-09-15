У Дзюбы — ассист в стиле Роналду. Артем удачно дебютировал за «Акрон»

На поле присутствовал и Зелимхан Бакаев — летом «Химки» арендовали его у «Зенита». Старший Бакаев провел на поле 62 минуты, но самый обсуждаемый эпизод с его участием остался еще в середине первой половины. Футболист влетел головой в соперника и на некоторое время остался на газоне. «Акрон» игнорировал нокдаун Зелимхана и продолжал владеть мячом на чужой половине, что спровоцировало небольшую стычку в первой же паузе — наиболее активно ругались Хетаг Хосонов и Пауло Витор.