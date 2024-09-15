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Дзюба назвал правильным выбором переход в «Акрон»

По словам нападающего, решение поддержали в его окружении.

Источник: ФК "Акрон"

САМАРА, 15 сентября. /ТАСС/. Переход в тольяттинский футбольный клуб «Акрон» стал правильным выбором для нападающего Артема Дзюбы. Об этом он заявил журналистам.

В воскресенье «Акрон» со счетом 3:0 разгромил подмосковные «Химки» в матче Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Дзюба дебютировал за тольяттинский клуб, появившись на поле на 65-й минуте встречи. Нападающий отметился результативной передачей в эпизоде с третьим голом.

«Я очень соскучился по РПЛ, спасибо зрителям за такое теплое приветствие, когда так встречают, очень приятно, все не зря. Очень важно, что победили, как команда в целом выглядели достойно, это один из наших конкурентов за борьбу за выживание, мы хотим как можно дальше оттуда уйти», — сказал Дзюба.

«Долго ли решался на переход в “Акрон”? Ночь бессонная была у меня, да, нужно было взвесить все, уважаемые люди поддержали меня, сказали, что надо, мое окружение тоже, поэтому у меня уже не оставалось выбора, да и сам бы я, наверное, жалел бы, если бы выбрал ничего не делать. Рад, что сделал правильный выбор», — добавил он.

Дзюба является четырехкратным чемпионом России в составе петербургского «Зенита», дважды побеждал в кубке страны, четыре раза выигрывал Суперкубок России. В 2018 году вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала чемпионата мира.

Акрон
3:0
Первый тайм: 2:0
Химки
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
15.09.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Франк Артига
Голы
Акрон
Солтмурад Бакаев
(Стефан Лончар)
38′
Стефан Лончар
(Солтмурад Бакаев)
44′
Владимир Хубулов
(Артем Дзюба)
90+1′
Составы команд
Акрон
78
Александр Васютин
5
Алекса Джурасович
26
Родриго Эшковал
4
Пауло Витор
15
Стефан Лончар
71
Дмитрий Пестряков
77
Константин Савичев
71′
6
Максим Кузьмин
90′
14
Владимир Хубулов
7
Кирилл Данилин
90′
25
Шерзод Эсанов
17
Солтмурад Бакаев
78′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
99
Иван Тимошенко
64′
24
Артем Дзюба
Химки
96
Игорь Обухов
24
Эдгардо Фаринья
90′
25
Александр Филин
72
Дани Фернандес
32
Лукас Вера
91
Антон Заболотный
15
Диего Луна
63′
11
Резиуан Мирзов
18
Зелимхан Бакаев
62′
99
Ориньо
55
Кирилл Капленко
46′
9
Александр Руденко
80
Хетаг Хосонов
78′
8
Кирилл Панченко
97
Бутта Магомедов
63′
77
Алекс Корредера
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
9
9
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
9
10
Фолы
11
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Владивосток)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Сергей Каруненко
(Россия, Воронеж)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти