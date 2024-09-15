Дзюба назвал правильным выбором переход в «Акрон»

«Долго ли решался на переход в “Акрон”? Ночь бессонная была у меня, да, нужно было взвесить все, уважаемые люди поддержали меня, сказали, что надо, мое окружение тоже, поэтому у меня уже не оставалось выбора, да и сам бы я, наверное, жалел бы, если бы выбрал ничего не делать. Рад, что сделал правильный выбор», — добавил он.