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«Это цирк». Главный тренер «Динамо» мощно наехал на своих игроков

Досталось Тюкавину, Гладышеву, Карраскалю и Скопинцеву.

21

«Динамо» победило «Ахмат» (4:2) в матче 10-го тура РПЛ. Это было валидольно, ведь до 90-й минуты команда Марцела Лички делила очки с грозненцами. В итоге москвичи выиграли, но настроение тренера от этого не улучшилось.

— Это всё практика. У нас было 14 дней [паузы на сборные]. У нас несколько раз Тюкавин, Гладышев бьют по воротам после тренировки. Но сегодня на поле все бьют как я, как бабушка. Для меня это вопрос.

Карраскаль не забил. Хорошо, что Тюкавин забил. С «Оренбургом» Константин не забил 100-процентный момент. Что я могу сделать? Будем тренироваться, я буду верить, что из пяти ударов они забьют три мяча. Гладышев может бить по углам, а не бить вратарю в руки.

— Было несколько странных моментов с Карраскалем. Что с ним случилось?

— Мы идём из раздевалки. Есть моменты, когда ты должен понимать, где ты должен играть аккуратно. В той ситуации с Камило можно выбить мяч в аут или на угловой. Это неуважение к команде соперника или недостаток концентрации.

Такого поведения не должно быть на поле. Ты думаешь, что можешь играть красиво? Скопинцев делает рабону, но куда? Это цирк, его можно показывать на Красной площади, а не на стадионе.

Динамо
4:2
Первый тайм: 1:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
15.09.2024, 14:15 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Марцел Личка
Голы
Динамо
Хорхе Карраскаль
43′
Константин Тюкавин
(Эли Даса)
48′
Денис Макаров
90+3′
Лука Гагнидзе
(Эль Мехди Маухуб)
90+9′
Ахмат
Мауро Луна Диале
(Владислав Камилов)
54′
Лечи Садулаев
(Мауро Луна Диале)
63′
Составы команд
Динамо
1
Андрей Лунев
2
Эли Даса
6
Роберто Фернандес
5
Милан Майсторович
74
Даниил Фомин
70
Константин Тюкавин
7
Дмитрий Скопинцев
67′
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
90′
50
Александр Кутицкий
10
Бителло
90′
34
Лука Гагнидзе
91
Ярослав Гладышев
83′
77
Денис Макаров
11
Артур Гомес
67′
14
Эль Мехди Маухуб
Ахмат
88
Гиорги Шелия
2
Александр Жиров
5
Милош Шатара
55
Дарко Тодорович
78′
95
Арсен Адамов
23
Антон Швец
10
Лечи Садулаев
73′
75′
11
Силва Лима Исмаэл
15
Рейерс де Оливейра Камилу
82′
75
Надер Гандри
90+9′
19
Мауро Луна Диале
75′
98
Светослав Ковачев
47
Даниил Уткин
46′
18
Владислав Камилов
30
Фелиппе Кардозу
62′
20
Максим Самородов
Статистика
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
12
11
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
5
10
Фолы
6
2
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Гурбанов
(Россия, Краснодар)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти