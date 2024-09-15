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«Спартак» в гостях сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Источник: https://t.me/dinmx

МАХАЧКАЛА, 15 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» и махачкалинского «Динамо» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Анжи-Арене».

На 20-й минуте отличился нападающий гостей Манфред Угальде, на 36-й минуте защитник «Спартака» Руслан Литвинов забил автогол. Полузащитник махачкалинского клуба Хуссем Мрезиг получил прямую красную карточку на 90-й минуте.

В составе «Спартака» дебютировал защитник Рикарду Мангаш, футболист вышел на замену на 87-й минуте встречи.

Символический удар по мячу перед игрой нанес чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. «Динамо» с девятью очками располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Спартак» 22 сентября примет московское «Динамо», махачкалинский клуб в тот же день сыграет на выезде с «Ростовом».

Динамо Мх
1:1
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
15.09.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Деян Станкович
Голы
Динамо Мх
Руслан Литвинов
36′
Спартак
Манфред Угальде
20′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
4
Идар Шумахов
5
Джемал Табидзе
16
Уссем Мрезиг
90′
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
72
Александр Сандрачук
89′
71
Ян Дапо
77
Темиркан Сундуков
51′
62′
13
Сослан Кагермазов
90′
10
Джавад Хоссейннеджад
74′
9
Ражаб Магомедов
7
Абакар Гаджиев
89′
28
Сердер Сердеров
25
Гамид Агаларов
74′
19
Кирилл Зинович
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
6
Срджан Бабич
75′
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
19
Хесус Мануэль Медина
46′
14
Миенти Абена
82
Даниил Хлусевич
46′
35
Кристофер Мартинс
8
Маркиньос
68′
17
Антон Зиньковский
9
Манфред Угальде
78′
11
Шамар Николсон
77
Тео Бонгонда
69′
87′
29
Рикарду Мангаш
Статистика
2
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
5
4
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
14
Фолы
22
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти