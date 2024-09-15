«Спартак» в гостях сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче РПЛ

МАХАЧКАЛА, 15 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» и махачкалинского «Динамо» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Анжи-Арене».
На 20-й минуте отличился нападающий гостей Манфред Угальде, на 36-й минуте защитник «Спартака» Руслан Литвинов забил автогол. Полузащитник махачкалинского клуба Хуссем Мрезиг получил прямую красную карточку на 90-й минуте.
В составе «Спартака» дебютировал защитник Рикарду Мангаш, футболист вышел на замену на 87-й минуте встречи.
Символический удар по мячу перед игрой нанес чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. «Динамо» с девятью очками располагается на девятой строчке.
В следующем туре «Спартак» 22 сентября примет московское «Динамо», махачкалинский клуб в тот же день сыграет на выезде с «Ростовом».