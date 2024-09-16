Дзюба в порядке, Соболев провалился, Лусиано удивляет

Но оправдания у Соболева есть — все тот же игровой простой (который не мог пройти бесследно), отсутствие сыгранности и экспериментальный состав, где в тройке нападения вышли сразу три номинальных центрфорварда. При этом случился яркий проблеск, когда Александр здорово в касание отдал на Кассьерру. Экс-спартаковец оказался близок к тому, чтобы оформить голевой пас, и тогда разговоры о его дебюте пошли бы совершенно в другом ключе. В любом случае от Соболева ждут не только голов, но и качественных зацепов за мяч после длинных передач. На своем пике нападающий сделал это своей коронкой. Сейчас показатели средние — 37 процентов удачных единоборств. Те же цифры (38 процентов) выбивает в среднем в этом сезоне его конкурент Кассьерра, но у колумбийца другие козыри, а в этом компоненте прибавлять нужно именно Александру. Посмотрим, как быстро он сумеет набрать кондиции.