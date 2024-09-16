У «Спартака» появился новый неудобный соперник, а «Динамо» вернулось в прошлый сезон

Когда я вижу комплектование «Химок», то начинаю догадываться, почему они выдавили из клуба Андрея Талалаева, который вывел их в элиту с первого места. Нет, Франк Артига интересно делает свою работу, порой на команду бывает приятно смотреть, да и в первом тайме против тольяттинцев действия гостей нередко радовали глаз. Но, с позволения сказать, «селекция» химчан, когда пачками берутся футболисты одних и тех же амплуа (центральных защитников и опорных хавбеков), говорит о том, что главного тренера об очередных дебютантах просто ставят перед фактом. Если бы его мнение там кого-то интересовало, то толпы центральных защитников в «Химках» точно бы не было. А Талалаев не из тех специалистов, кто позволяет так с собой обращаться, — что-то мне подсказывает, что при попытке завести очередного Гогуа мало бы спортивному департаменту клуба не показалось. А с Артигой, хорошим тренером, но не знающим многих подводных течений в российском футболе, это прокатывает.