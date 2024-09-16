Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«В России спокойней, чем в Чили. Здесь я не закрываю машину». Томпсон о жизни в Оренбурге

Футболист «Оренбурга» Хорди Томпсон считает, что в России безопаснее, чем в Чили.

Источник: Пресс-служба ФК "Оренбург"/ТАСС

Чилийской полузащитник перешел в «Оренбург» в конце января. Клуб арендовал игрока у «Коло‑Коло» с правом выкупа, а в июне выкупил его контракт.

«Меня часто спрашивают друзья и знакомые про жизнь в России и Оренбурге. И я всегда говорю, что город отличный. Когда только приехал, конечно, было тяжеловато. Но первое впечатление часто бывает обманчиво, и потом место раскрывается совершенно по‑другому.

Сначала мне казалось, что люди в России очень закрытые, не такие, как в Чили. В Латинской Америке мы при встрече обнимаемся, всегда зовем друг друга в гости. И первое время мне казалось, что здесь такого нет. Но на самом деле здесь все также, как и у нас.

Я однажды потерял паспорт, вернулся на следующий день, а он все еще там. Или как‑то забыл телефон в ресторане в Оренбурге, вернулся на следующий день, а он там! В Чили такое просто невозможно представить. Это невероятно, впечатляюще.

Или вот такой пример: я паркую в Оренбурге машину и никогда ее не закрываю. Просто знаю, что ничего с ней не произойдет пока меня нет. Очень смешно, что мой личный тренер Рене, который недавно приехал в Оренбург, постоянно говорит мне: “Закрой машину, закрой машину!” Он не понимает, как ее вот так просто можно оставить на улице. Но в Оренбурге все очень спокойно. Правда, сейчас я об этом вам рассказал и теперь всё‑таки буду закрывать машину. Мало ли что.

Но вот что действительно привлекло мое внимание. В Оренбурге в 8 часов вечера дети на улице спокойно играют, общаются с друзьями. Родители гуляют с детьми в парках, даже когда темно. В Латинской Америке такое представить просто невозможно. В плане безопасности в России намного спокойней. В Чили легко могут похитить ребенка с детской площадки, а потом требовать с родителей выкуп. Поэтому у нас в стране никто не рискнет выходить гулять так поздно, случиться может все что угодно«, — сказал Томпсон в эфире программы “Наши иностранцы” на канале “Матч Премьер”.

Оренбург
2:4
Первый тайм: 1:2
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
14.09.2024, 12:00 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Давид Деограсия
Михаил Галактионов
Голы
Оренбург
Саид Сахархизан
36′
Саид Сахархизан
62′
Локомотив
Алексей Батраков
16′
Алексей Батраков
(Дмитрий Воробьев)
39′
Жерзино Ньямси
86′
Владислав Сарвели
(Вадим Раков)
90+6′
Нереализованные пенальти
Локомотив
Дмитрий Воробьев
67′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Москвичев
4
Данила Хотулев
12
Андрей Малых
22
Матиас Дамиан Перес
6
Мохаммад Горбани
81
Максим Сидоров
9
Брайан Мансилья
41′
10
Саид Сахархизан
87
Данила Прохин
30′
87′
7
Эмирджан Гюрлюк
11
Степан Оганесян
58′
16
Хорди Томпсон
18
Александр Коваленко
73′
14
Ярослав Михайлов
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
24
Максим Ненахов
77
Илья Самошников
6
Дмитрий Баринов
59
Егор Погостнов
83
Алексей Батраков
72′
45
Александр Сильянов
69′
9
Сергей Пиняев
71
Наир Тикнизян
46′
27
Вадим Раков
57′
93
Артем Карпукас
69′
8
Владислав Сарвели
10
Дмитрий Воробьев
78′
99
Тимур Сулейманов
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
15
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
6
10
Фолы
12
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти