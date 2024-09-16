«В России спокойней, чем в Чили. Здесь я не закрываю машину». Томпсон о жизни в Оренбурге

«Меня часто спрашивают друзья и знакомые про жизнь в России и Оренбурге. И я всегда говорю, что город отличный. Когда только приехал, конечно, было тяжеловато. Но первое впечатление часто бывает обманчиво, и потом место раскрывается совершенно по‑другому.



Сначала мне казалось, что люди в России очень закрытые, не такие, как в Чили. В Латинской Америке мы при встрече обнимаемся, всегда зовем друг друга в гости. И первое время мне казалось, что здесь такого нет. Но на самом деле здесь все также, как и у нас.



Я однажды потерял паспорт, вернулся на следующий день, а он все еще там. Или как‑то забыл телефон в ресторане в Оренбурге, вернулся на следующий день, а он там! В Чили такое просто невозможно представить. Это невероятно, впечатляюще.



Или вот такой пример: я паркую в Оренбурге машину и никогда ее не закрываю. Просто знаю, что ничего с ней не произойдет пока меня нет. Очень смешно, что мой личный тренер Рене, который недавно приехал в Оренбург, постоянно говорит мне: “Закрой машину, закрой машину!” Он не понимает, как ее вот так просто можно оставить на улице. Но в Оренбурге все очень спокойно. Правда, сейчас я об этом вам рассказал и теперь всё‑таки буду закрывать машину. Мало ли что.