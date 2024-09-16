В ЦСКА объяснили отстранение Помазуна от тренировок после выхода интервью Арустамяну

«История не очень красивая в том плане, что это интервью было, когда он был еще игроком “Урала”, 5 или 6 месяцев назад. В целом был неправильный тайминг этих слов, за день до закрытия трансферного окна после того, как нам агент Ильи все лето рассказывал, что они уйдут в сильный европейских клуб, чтобы наконец-то доказать. Или было неправильно подобрано время публикации. Важно, что это было перед важной игрой с “Зенитом”. Это было просто невовремя. Думаю, время лечит, это все полечится.



Очень много у нас переговоров с игроками академии, молодежной команды. Если кто-то приходит и говорит, что у него есть предложение из “Спартака”, я сразу говорю: “Забирайте документы и уходите”. Если человек из ЦСКА хочет пойти играть в “Спартак”, значит, наверное, нам дальше не по пути. Если в 17−18 лет приходить с такими рассказами», — заявил Шевелев в программе «Итоги» на ютуб-канале «Это футбол, брат».