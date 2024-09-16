«Я в эту Россию никогда в жизни ни за что не поеду». Давила покинул ЦСКА из-за жены

«Он не приехал на сборы. В аэропорту буквально жена развернулась и сказала: “Я в эту Россию никогда в жизни ни за что не поеду”. Это было еще в июле после Кубка Америки. Он не вылетел на сборы. Ему клуб дал 48 часов, чтобы он на сборах появился. Жена с ним не полетела.



Он несколько раз выходил с предложением: “Давайте вы меня все-таки продадите за любые деньги”. За любые деньги мы его продать не могли. Мы ему объяснили прямо и четко: только если будет предложение, которое хотя бы компенсирует наши расходы на всю сделку, включая трансфер, агентские, те деньги, которые мы потратили на проведение сделки.



Зимой он тоже просился в аренду и его не опустили, потому что аренда нам была неинтересна, мы бы денег не получили и игрока вместо него не взяли бы», — заявил Шевелев в программе «Итоги» на ютуб-канале «Это футбол, брат».