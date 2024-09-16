В ЦСКА рассказали о причинах увольнения Владимира Федотова

«Ну, история достаточно сложная. Результат был первой причиной, почему это произошло. Вторая история — в какой-то момент в руководстве ЦСКА появилось мнение, что дальше [с Федотовым] лучше не станет», — заявил Шевелев в программе «Итоги» на YouTube -канале «Это футбол, брат».