«Арбитр не понравился только любителям ЦСКА». Разбор судейства в 8-м туре РПЛ

На 25-й минуте Цыганок не назначил 11-метровый в ворота «Акрона». Момент для него сложный и закрытый. Обзор перекрыли сразу три игрока, плюс ещё двое боролись. У футболиста «Акрона» рука была отставлена в сторону. Всё, этого достаточно. И неважно, близкое там расстояние или нет. Это VAR-вмешательство, и надо было назначать 11-метровый. И всё же эпизод сложный, а позиция не позволяла принять правильное решение, поэтому оценка не снижается.