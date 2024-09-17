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В ЦСКА объяснили, почему не стали подписывать Джикию и Миранчука

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелев рассказал, почему клуб не пытался заполучить Антона Миранчука и Георгия Джикию.

Источник: Чемпионат.com

«По Миранчуку было сразу озвучено, что в России он варианты не рассматривает. В таких случаях возможен только внезапный переход в “Зенит”. Там было чёткое желание игрока уехать за рубеж.

Что касается других свободных агентов, Джикия — это исключено. Если от нас в “Спартак” игроки ещё могут переходить, если у них есть большое желание, то в обратном направлении мы очень принципиальны в этом вопросе и стараемся наших болельщиков не подводить и бывших капитанов принципиальных соперников себе не брать», — сказал Шевелев в программе «Итоги» на YouTube-канале «Это футбол, брат».