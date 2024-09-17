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ЦСКА попросил ЭСК РФС разобрать два эпизода матча с «Зенитом»

В матче восьмого тура чемпионата России по футболу «Зенит» победил ЦСКА со счетом 1:0.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 17 сентября. Московский футбольный клуб ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» (0:1). Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщили в службе коммуникаций РФС.

Столичный клуб попросил разобрать эпизод с голом нападающего «Зенита» Лусиано Гонду на 43-й минуте встречи в связи с игрой рукой защитником сине-бело-голубых Вячеславом Караваевым в моменте, предшествующем взятию ворот. Также армейцы попросили разобрать неудаление защитника петербургского клуба Нуралы Алипа на 80-й минуте матча за агрессивное поведение в отношении игрока ЦСКА Мойзеса.

По итогам восьми туров ЦСКА располагается на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. «Зенит» с 20 очками лидирует в турнирной таблице. В следующем туре армейский клуб 21 сентября проведет гостевой матч с казанским «Рубином», «Зенит» в тот же день примет воронежский «Факел».

ЦСКА
Зенит
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