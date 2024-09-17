ЦСКА попросил ЭСК РФС разобрать два эпизода матча с «Зенитом»

По итогам восьми туров ЦСКА располагается на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. «Зенит» с 20 очками лидирует в турнирной таблице. В следующем туре армейский клуб 21 сентября проведет гостевой матч с казанским «Рубином», «Зенит» в тот же день примет воронежский «Факел».