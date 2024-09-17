Николай Наумов: безмерная покупка игроков «Химками» не ведёт ни к чему хорошему

«“Химки” перебарщивают с футболистами. В клубе решили, что наберут большой состав и кто-то точно выстрелит. Безмерное приобретение игроков, в том числе ветеранов, не ведёт ни к чему хорошему. Тренеру сложно разобраться с таким количеством игроков внутри команды. У Бакаева, Глушакова, Мирзова и остальных игроков большие амбиции. Всё это будет негативно сказываться на микроклимате в команде. Виновато в этом руководство “Химок”. Тренеру сложно отказаться, когда ему предлагают Бакаева или Мирзова», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.