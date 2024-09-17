Дзюба: игроки «Амкала» на поле молчали и обтекали, а из дома начали выступать в интернете

«Для этого парня из “Амкала” это был “волшебный пинок”. На самом деле я его еле‑еле задел, не понимаю, из‑за чего весь сыр‑бор. Мне смешно от того, как они там все начали выступать в телеграм-каналах. На поле 30 минут молчали и обтекали, вернулись домой — и начали рассказывать какие‑то истории. Но это их дело, они привыкли только языком чесать, потому что больше ничего не умеют», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».