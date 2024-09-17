Представитель Дзюбы объяснил, почему футболист играет в «Акроне» не под 22-м номером

— Дзюба выступает в «Акроне» под 24-м номером, потому что любимый для Артёма 22-й занял Никита Баранок.
— Артём уже по-доброму подколол парня, когда тот вернулся из молодежной сборной Беларуси. Конечно, Дзюба хотел 22-й, но 24-й для Артёма тоже не чужой — он выступал под ним в Туле.
— Можно было договориться, чтобы Дзюбе достался 22-й?
— Насколько я понял, по регламенту РПЛ нельзя менять номера игрокам в течение одного сезона после заявки, — приводит слова Гольдмана Sport24.
За свою карьеру российский нападающий принял участие в 423 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 160 голами. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории РПЛ. Также 36-летний футболист делит первое место с экс-форвардом «Зенита» Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров сборной России. Контракт Дзюбы с «Акроном» рассчитан до конца нынешнего сезона.