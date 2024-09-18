Глушенков стал самым подорожавшим игроком РПЛ по версии Transfermarkt

Трансферная стоимость нападающего петербургского «Зенита» Максима Глушенкова с июня увеличилась до €16 млн, он стал самым подорожавшим игроком в РПЛ по версии Transfermarkt.



В июне портал оценивал трансферную стоимость игрока в €11 млн.



Глушенков в межсезонье перешел из «Локомотива» в «Зенит» и забил девять голов в семи матчах во всех турнирах, став лучшим бомбардиром РПЛ (семь мячей).



Форвард не играл последний месяц из-за перелома руки, полученного в матче с «Химками» 18 августа.



Второе место в списке самых подорожавших игроков занял 19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (+€4,3 млн, до €5 млн), у которого пять голов и пять передач в восьми играх РПЛ.



Третье место разделили спартаковец Эсекьель Барко и игрок «Рубина» Мирлинд Даку (оба подорожали на €3 млн).