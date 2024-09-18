Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глушенков высказался о времени, проведённом в «Спартаке»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков высказался о времени, проведённом в московском «Спартаке».

Источник: Чемпионат.com

— Что было плохого в «Спартаке»?

— Я к этой теме уже не возвращаюсь, не хочу что-то вспоминать. Я в общих чертах скажу: наверное, с себя надо было начать в каком-то плане. Но в любом случае были какие-то моменты, когда люди, которые смотрят футбол, я бы даже сказал, что они в нём разбираются, а не просто смотрят, говорили: «Как ты можешь не играть, а играет вот этот, например, человек?» Я говорю: «Вот так вот. Не ко мне вопросы».

— Ты слышал версию, что, когда в этому году тебя «Спартак» снова рассматривал, спросили мнение Артёма Реброва, и он сказал: «Не надо, он коллектив нам испортит».

 — Это я видел. Так говорят, я тоже не знаю ничего. Я не пошёл бы туда.

— А вообще было предложение?

 — Не знаю. Не было, наверное, — сказал Глушенков в выпуске YouTube-канала Nobel.

Спартак
Зенит