Генич: Дзюба и Джикия поумерили свои финансовые аппетиты, чтобы остаться в РПЛ

«Это уходящий поезд, в который они запрыгнули. Разумеется, поумерили свои финансовые аппетиты — самое главное, остаться в РПЛ. Дзюба точно не хотел уезжать из Москвы, но, как понимаю, “Химки” его уже не рассматривали. А Джикия, видимо, имел предложение от “Химок” и от Махачкалы и просто выжидал, получится ли с Турцией. В итоге не срослось и он сказал “да” “Химкам” — потому что здесь все привычно. Просто я не знаю, куда “Химки” будут девать столько футболистов. Когда играли они с ЦСКА, я говорил Глушакову, когда посмотрел их тренировку в тренажерном зале, а там было 40 человек: “Как вы умудряетесь все вместе поместиться?”» — приводит слова Генича «РБ Спорт».