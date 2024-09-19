Семак назвал качество, за которое ценит Соболева: «У нас нет таких игроков в команде»

«Этот пас определил ход матча. Слишком недооценивают этот момент. Здорово разобрался в сложной ситуации. Это то качество, которое мы ценим в Саше. У нас нет таких игроков, которые могут с соперником на спине развернуться и отдать шикарную передачу. Он может и ассистировать, и забивать. Единственное — ему сейчас не хватает игрового тонуса. Но в течение определенных минут в матчах он доберет, он уже сейчас помогает команде. Мы его игрой на сегодняшний день полностью довольны», — сказал Семак на пресс-конференции в четверг.