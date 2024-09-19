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Семак назвал качество, за которое ценит Соболева: «У нас нет таких игроков в команде»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об адаптации новичка команды Александра Соболева и оценил его голевую передачу в кубковом матче с «Рубином» (2:0).

Источник: ФК "Зенит"

«Этот пас определил ход матча. Слишком недооценивают этот момент. Здорово разобрался в сложной ситуации. Это то качество, которое мы ценим в Саше. У нас нет таких игроков, которые могут с соперником на спине развернуться и отдать шикарную передачу. Он может и ассистировать, и забивать. Единственное — ему сейчас не хватает игрового тонуса. Но в течение определенных минут в матчах он доберет, он уже сейчас помогает команде. Мы его игрой на сегодняшний день полностью довольны», — сказал Семак на пресс-конференции в четверг.

«Нет идей [про встречу Соболева с фанатами]. Многих игроков болельщики не любят — это их отношение. Что касается Александра, то он часть нашей команды. Как уже говорили в прессе игроки: все за него, а он — за них. Будем делать все, чтобы команда добивалась результата, лучше играла. Я уверен, что Саша нам поможет», — добавил тренер.

Зенит
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