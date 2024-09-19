Сперцян: Кордоба сразу дал понять, что не уйдёт в «Спартак»

В нынешнем сезоне Кордоба принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.