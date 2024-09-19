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Амарал: «Для нас был сюрприз, что Жозе приехал в “Спартак” в такой форме»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал поделился мнением о приобретении красно-белыми нападающего Виллиана Жозе.

Источник: ФК «Спартак»

— Конечно, Станковичу нравился Жозе. Для нас был сюрприз, когда он приехал в такой форме. Он в этом показал себя непрофессионально. Но уже сейчас он скинул достаточно.

Два футболиста из предыдущей команды тренера? Такое в футболе происходит не в первый раз. Мы за ними следили.

— Малышев сказал, что разочарован пока игрой Жозе. Он способен раскрыться?

— Мы ожидали, что он начнет сезон лучше, но этого не произошло. Но в прошлом сезоне за «Бетис» он сделал 14+6. Вопрос к вам, подписали ли вы такого футболиста?

— Я бы нет.

— Это ваше мнение и я его уважаю, — сказал Амарал.

В нынешнем сезоне Виллиан Жозе провел за московский «Спартак» шесть матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Спартак