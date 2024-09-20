Амаралу не нужны Глушенков, Кордоба и Глебов. Он строит стерильный «Спартак» — и это путь в никуда

Там не боятся покупать Глушенкова со сложным характером (по моей информации, Максим на самом деле был не против перехода — этот вариант исключил именно клуб, а не игрок), вытаскивают из Москвы еще более противоречивого Соболева, переплачивают за русских и привозят качественных иностранцев, которые сразу делают разницу на поле. Амаралу есть чему поучиться у менеджеров из Питера. Потому что ни о какой борьбе с главным гегемоном РПЛ для красно-белых прямо сейчас не может быть и речи.