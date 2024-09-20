Карпин эмоционально отреагировал на решение ЭСК по игре с «Краснодаром»

Игра восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошла 14 сентября в Краснодаре и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В первом тайме «Ростов» претендовал на пробитие пенальти после контакта мяча и руки защитника в штрафной «Краснодара», но главный арбитр Василий Казарцев отменил свое первоначальное решение после использования системы VAR. Карпин после матча заявил, что если скажет публично хотя бы половину того, что думает о судьях, то его дисквалифицируют пожизненно. Тренер при этом пообещал обязательно высказать все о судействе после того, как уйдет на пенсию. В понедельник Карпин обратился к ЭСК РФС по судейству матча с «Краснодаром», попросив ответить на вопрос, на каких основаниях арбитры на VAR вмешивались в действия главного судьи в эпизоде с отменой пенальти.