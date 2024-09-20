Ветераны ЦСКА обыграли «Зенит» в матче легенд

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Ветераны московского футбольного клуба ЦСКА обыграли петербургский «Зенит» в ретроматче легенд, посвященном памяти бывшего тренера обеих команд Павла Садырина.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев. В составе ЦСКА отличились Зоран Тошич (19-я минута), реализовавший пенальти, Георгий Щенников (24) и Алан Дзагоев (58). За «Зенит» забил Максим Астафьев (46).
В перерыве матча состоялось чествование футболистов «Зенита», ставших чемпионами СССР в 1984 году под руководством Садырина.
Садырин играл за «Зенит» (1965−1975) и тренировал команду (1983−1987, 1995−1996), под его руководством клуб впервые в 1984 году стал чемпионом страны. Он трижды возглавлял ЦСКА (1989−1992, 1997−1998, 2000−2001), приводил команду к победе в чемпионате СССР. Садырин был первым главным тренером сборной России, работал с командой с 1992 по 1994 год. Садырин умер в 2001 году в возрасте 59 лет.