Ветераны ЦСКА обыграли «Зенит» в матче легенд

Садырин играл за «Зенит» (1965−1975) и тренировал команду (1983−1987, 1995−1996), под его руководством клуб впервые в 1984 году стал чемпионом страны. Он трижды возглавлял ЦСКА (1989−1992, 1997−1998, 2000−2001), приводил команду к победе в чемпионате СССР. Садырин был первым главным тренером сборной России, работал с командой с 1992 по 1994 год. Садырин умер в 2001 году в возрасте 59 лет.