Медведев — об оскорблениях Соболева: «В своем глазу бревна не видят, а в чужом соринку ищут»

«Эта тема требует серьезного психоаналитического анализа. Если 5 тысяч фанатов, которые хорошо поддерживали команду, позволяют себе нецензурно, беспочвенно оскорблять одного из наших футболистов, я с этим никогда не соглашусь. Это означает только одно — они у себя в глазу бревна не видят, а соринку в глазах другого человека ищут», — сказал Медведев.