Мор: на Дзюбу в «Акроне» возложены функции играющего тренера, как на Роналду в сборной

«Есть пример Криштиану Роналду в сборной Португалии, сейчас нечто похожее выстраивается в “Акроне”. Главный тренер Заур Тедеев полностью доверяет Дзюбе, он и не скрывает, что на игрока возложены функции практически играющего тренера. То, что Дзюба умеет настраивать и подсказывать, это мы все знаем. Пока он оправдывает ожидания и на поле», — сказал Мор в эфире «Матч Премьер».